بكاميرا 50 ميجابكسل وسعر متوسط.. أحدث موبايل سامسونج للشباب 

أعلنت سامسونج عن هاتف Galaxy M55 5G من الفئة المتوسطة في البرازيل.. وأشارت الشائعات المبكرة حول الجهاز إلى أنه قد يكون مُشابهًا لهاتف Galaxy A55 الذي ظهر لأول مرة مؤخرًا في أسواق مختلفة. ومع ذلك، على الرغم من أن تصميم M55 لا يختلف كثيرًا عن تصميم A55 ، فإن سلسلة M الجديدة تحتوي على مواصفات مختلفة تمامًا. تابع القراءة لمعرفة كل شيء عن M55.

مواصفات وميزات Samsung Galaxy M55 5G

يتميز Galaxy M55 5G بشاشة AMOLED Plus مقاس 6.7 بوصة مع تصميم ثقب. توفر الشاشة دقة Full HD + ومعدل تحديث 120 هرتز وذروة سطوع تبلغ 1000 شمعة وماسح ضوئي للبصمة داخل الشاشة. يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة One UI 6.1.

يعمل Galaxy M55 بمعالج Snapdragon 7 Gen 1 وبطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات. يقترن المعالج بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية. يوفر ميزات اتصال مثل Wi-Fi 6 ، و Bluetooth 5.2 ، و NFC ، ومنفذ USB-C.

يحتوي M55 على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل لمكالمات الفيديو الذاتية. يحتوي اللوح الخلفي للجهاز على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع OIS ، وكاميرا بدقة 8 ميجابكسل للقطات العريضة ، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. يتميز الجهاز بمكبرات صوت ستيريو لمحبي الصوت. يتميز ببنية من البولي كربونات مع تصنيف IP67 لمقاومة الغبار والماء. يبلغ سمك M55 7.8 مم ويزن 180 جرام.

سعر Samsung Galaxy M55 5G

يُباع Galaxy M55 في البرازيل مقابل 2699 ريال برازيلي ، أي ما يعادل حوالي 540 دولارًا أمريكيًا. يأتي لونين ، مثل الأخضر الفاتح والأزرق الداكن. في الأسابيع المقبلة ، من المتوقع إطلاق M55 في أسواق مختلفة ، بما في ذلك الهند.