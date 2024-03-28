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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما هي القارعة ولماذا سميت سورة في القرآن بها؟.. خالد الجندي يجيب

خالد الجندي
خالد الجندي

ما هي القارعة ؟، أمر بينه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، خلال حديثه عن بعض الأنوار القرآنية في تفسير سورة القارعة، لافتا إلى أن القارعة اسم من أسماء يوم القيامة وفيه حركة وفزع.

ما هي القارعة ولماذا سميت سورة في القرآن بها؟

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "مفيش حد ليه وزن عند ربنا إلا بالأعمال الصالحة، بدليل أن الجبال ستأتى يوم القيامة ليس لها وزن".

وحذر من الغرور في الصحة أو المناصب أو المال أو العلم أو الجاه أو الوسامة، معلقا بالقول: "كله زائل لا قيمة له"، كله سيأتي إلى الله فى حال هلع وخوف، إذا كانت الملائكة واقفة خايفة، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا".

ربنا بيحبني ولا لأ؟

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق،  إن الإنسان يسأل  نفسه "هو ربنا بيحبني ولا لأ؟".

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع اليوم الخميس: "قطعا يحبك لأنك من مخلوقاته، ولو أنه لا يحبك ما خلقك أصلا، وهذا يشعر الإنسان بمجرد أن الله قد خلقه فإنه يحبه، ولو لم يحبك الله لم يكن ليخلقك وكنت عدمًا لا وجود لك في هذا الكون".  

وتابع: "المشكلة ليس في أن الله لا يحبك أو لا، المشكلة هو انت بتحب ربنا؟ هو ده السؤال اللى ينبغي على الإنسان أن يبدا به وليس العكس، "ولو كنت تحبه لأطعته.. إن المحبُ لمن يحب مُطيع"، مستشهدا  بقوله تعالى: "قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ".

"هل ربنا يحبني؟".. علي جمعة يجيب

برنامج نور الدين، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.

القارعة هي القارعة خالد الجندي تفسير سورة القارعة أسماء يوم القيامة لعلهم يفقهون علي جمعة

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