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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اسطنبول وأنقرة وأزمير.. فوز المعارضة التركية في انتخابات رئاسة البلديات

الانتخابات التركية
الانتخابات التركية

أفادت وسائل الاعلام التركية بأن الحزب الحاكم في تركيا يتجه إلى خسارة جميع المدن الخمس الكبرى في البلاد لصالح المعارضة التركية في انتخابات رئاسة البلديات وفقًا للنتائج الأولية:

- اسطنبول
- أنقرة
- ازمير
- بورصة
- أضنة

كشفت النتائج الأولية أن حزب الشعب الجمهوري حقق فوزا كاسحا في المدن الكبرى اسطنبول و انقرة و ازمير.

وتقدم رئيس بلدية إسطنبول ومرشح المعارضة بالانتخابات المحلية بالمدينة بعد فرز 50%.

وذكرت قناة (إن.تي.في) ومحطات إذاعية يوم الأحد أن فرز الأصوات الرسمي الجزئي أظهر تقدم أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الحالي ومرشح حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، في انتخابات رئاسة بلدية المدينة.


وأوضحت القناة أن إمام أوغلو حصل على 49.09 بالمئة من الأصوات بعد فرز 3.67 بالمئة من صناديق الاقتراع.

وحصل مراد قوروم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 42.83 بالمئة.

وبدأ الناخبون الأتراك، الأحد، التوجه إلى صناديق الاقتراع، من أجل اختيار مرشحيهم في انتخابات الإدارة المحلية، لولاية تستمر 5 سنوات.

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