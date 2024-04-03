تعرف على تفاصيل أول مكالمة في التاريخ من الهاتف المحمول

مرت خمسون عامًا على أول مكالمة هاتفية عبر الهاتف المحمول، التي أجراها المهندس الأمريكي مارتن كوبر في مدينة نيويورك.

تفاصيل أول مكالمة هاتفية للجهاز المحمول

في مقابلة أجريت شرح كوبر الذي يبلغ من العمر 97 عامًا تفاصيل المكالمة التاريخية الأولى.

وصف الهاتف في ذلك الوقت بأنه جهاز ضخم اضطر لحمله على أذنه، وأشار إلى أنه حصل على رقم الهاتف من دفتر الملاحظات الورقي قبل إدخاله في لوحة المفاتيح. كان كوبر يعمل في شركة موتورولا آنذاك، وكان يعتقد أنه سيكون من الممتع إجراء أول مكالمة مع جويل إنجل، الذي يعمل في شركة Bell Laboratories المنافسة.

قال كوبر: "قلت، 'مرحبًا جويل، أنا مارتي كوبر... أنا أتصل بك عبر هاتف محمول، هاتف خلوي حقيقي.' " وكان هناك صمت على الخط من الجانب الآخر. خلال تلك المكالمة الهاتفية الأولى، تبادل الزوجان "محادثة لطيفة"، ولكن كوبر أضاف بسخرية أن إنجل ادعى في السنوات التالية أنه لا يتذكر الحوار.

وفي مقابلة مع بي بي سي، أشار كوبر مؤخرًا إلى أن شركة بيل كانت تعمل على تطوير هاتف قائم على السيارة بدلاً من ذلك، وسخر قائلاً: "هل تصدق ذلك؟ لقد كنا محاصرين في منازلنا ومكاتبنا لأكثر من 100 عام بسبب هذه الأسلاك النحاسية، والآن سيحاصروننا في سياراتنا."

ومع ذلك، استغرق الأمر 11 عامًا إضافية لإطلاق هاتف كوبر كجهاز محمول تجاري. كان هاتف Motorola DynaTAC 8000X، الذي لا يحتوي على ميزات مثل الرسائل النصية أو الكاميرا، قادرًا فقط على إجراء المكالمات، يكلف ما يعادل حوالي 12000 دولار في الوقت الحالي، وهو ما جعله غير متاح لمعظم الأشخاص.

كان طول الجهاز 10 بوصات (25 سم)، ووزنه 1.7 رطل (حوالي 770 جرامًا)، وكان بإمكانه الحديث لمدة 35 دقيقة فقط، واستغرق شحنه 10 ساعات.

ولكن في مقابلة الشهر الماضي، قال كوبر إنه يعتقد أن هناك تغييرًا كبيرًا آخر سيحدث في الهواتف المحمولة، مما يشير إلى أنه قبل فترة طويلة سيكون لدينا الجهاز "مضمنًا تحت الجلد بالقرب من أذنك" لإجراء مكالمات أسهل بحسب التقرير.