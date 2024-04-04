أخبار التوك شو: إيناس الدغيدي: رفضت أحمد عز أول مرة..حسام حبيب يفجر مفاجأة تخص شيرين

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة نرصد أبرزها فى التقرير التالي.





أستاذ علوم سياسية: الاعتراف بفلسطين كعضو كامل بالأمم المتحدة لا يعني إقامة الدولة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن الفيتو الأمريكي بمجلس الأمن في عام 2011 على منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة كان مفاجئا.



الخارجية الأمريكية: لن نؤيد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة حاليًا |فيديو

كشفت الخارجية الأمريكية بأن واشنطن لن تؤيد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة خلال المرحلة الحالية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.



إيناس الدغيدي: رفضت أحمد عز أول مرة لأنه مش مناسب سنًا ويسرا اختارته عشان يبوسها

علقت المخرجة إيناس الدغيدي ، على طريقة اختيارها للممثلين قائلة: "مش مغرورة لكن شكلي مغرور، وعمرو سعد مكسرش المكتب عندي، هو حد كلمني قالي في ولد كويس اوي هيجيلك المكتب عشان عايز يمثل، وانا مكنتش موجودة، ومكلمنيش قبلها، وقالها انا مش همشي و قاعد استنى، فاكر انها مخبياني عنه، وهو كتب لي جواب، بس عرفت الموضوع ده بعد ما بقى عمرو سعد".



أحمد كريمة: التداوي بالرقية الشرعية والحجامة مخالف للإسلام

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن العلاج بالرقية الشرعية مخالف للإسلام ويعد نصب واتجار بالدين، لافتا إلى أنه يكون شفاءً معنويا لا وجدانيا، فلا علاقة له بأمراض الضغط والسكري والبروستاتا".



إيناس الدغيدي: مرة عبد المنعم أبو الفتوح تواصل معايا بنفسه عشان أدعمه

لقت المخرجة إيناس الدغيدي، على ما يحدث بسبب جرأة أفلامها قائلة: "الناس عايزة اي كلام تتكلم فيها، النقاد مبيشوفوش افلامي جريئة، وانا طلعت في الزمن الصعب، وافلامي وفترة نضجي كانت في الزمن اللي ابتدت مصر تتقفل فيه



سر خطير في سورة الفاتحة.. حسام موافي يكشف عنه | فيديو

كشف حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن سر خطير في سورة الفاتحة.



إبراهيم سعيد يوجه اتهاما خطيرا لـ محمد صلاح يخص منتخب مصر

قال إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، إنّ الإصابة لم تكن سبب عدم استكمال محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة مع المنتخب الوطني.



إبراهيم سعيد: رضا عبد العال تاريخه ربع ساعة.. وقدامه سنين عشان يوصلي

ردّ إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، على رضا عبدالعال لاعب الزمالك والأهلي الأسبق والمحلل الرياضي بإحدى القنوات الفضائية بعدما قال عنه "لما اتسألت النادي خسر ازاي قلت انا مليش دعوة غير بكابتن رضا ومسرح مصر، هو مفلس فني والمفروض يتكلم كرة ويقول الفرقة واقفة غلط أو أي حاجة، هو مفلس في كل حاجة".



خايف أبقى مزعله| حسام حبيب: أتفادى الاتصال المباشر مع ربنا .. فيديو

قال المطرب حسام حبيب، إنه عانى من وسواس قهري ظهر بعد تعرضه لحوادث كثيرة في بداية حياته.



بنتها سألتني .. حسام حبيب يفجر مفاجأة تخص شيرين | فيديو

رد المطرب حسام حبيب، على سؤال حول أغاني زملاءه التي يريد غناءها.