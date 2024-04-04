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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار البانيه والأوراك والفراخ البيضاء بالأسواق اليوم الخميس

صدى البلد

أسعار الدواجن اليوم الخميس 4-4-2024 ارتفعت بشكل طفيف وسط توقعات بانخفاض الأسعار بسبب قرار البنك المركزي تدبير الدولار للمستوردين والافراجات الجمركية لمدخلات انتاج الدواجن.

سعر البانيه اليوم

سجل سعر كيلو البانيه في محلات الطيور والدواجن اليوم حوالي من 220 جنيها.

سعر الأوراك اليوم

سجل سعر كيلو الاوراك اليوم في محلات الطيور والدواجن حوالي 110 جنيهات.

أسعار الدواجن اليوم 

سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة يسجل 90 جنيها ليصل إلى المستهلك سعر كيلو الفراخ البيضاء حوالي 108 جنيهات.

أسعار الدواجن الساسو يسجل 111 جنيها.

سعر البانيه اليوم

سجل سعر كيلو البانيه في محلات الطيور والدواجن اليوم حوالي 220 جنيها.

سعر كيلو الأوراك اليوم 

سجل سعر كيلو الاوراك اليوم في محلات الطيور والدواجن حوالي 115 جنيها.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

  • سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة يسجل 90 جنيها ليصل إلى المستهلك  حوالي 108 جنيهات.
  • أسعار الدواجن الساسو يسجل 111 جنيهات
  • سجل سعر كيلو البانيه في محلات الطيور والدواجن اليوم حوالي 220 جنيها.
  • سجل سعر كيلو الاوراك اليوم في محلات الطيور والدواجن حوالي 115 جنيها.
  • سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 155 جنيه في المزرعة ليصل إلى المستهلك 179 جنيها.
  • سجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 151 جنيه في المزرعة ليصل إلى المستهلك 175 جنيها.
  • سجل سعر كرتونة البيض البلدي نحو 160 جنيه في المزرعة لتصل إلى المستهلك 175 جنيها.

أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 155جنيه في المزرعة ليصل إلى المستهلك 170 جنيهًا.

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 151 جنيه في المزرعة ليصل إلى المستهلك 175 جنيه.

سجل سعر كرتونة البيض البلدي نحو 155 جنيه في المزرعة لتصل إلى المستهلك 175 جنيه.

تشهد أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية تذبذب كبير ما بين ارتفاع وانخفاض فى الأسواق، بعد ارتفاعات كبيرة شهدتها الدواجن خلال الأسبوعين الماضيين، وعلى الرغم من انخفاض الأعلاف إلا أنه لا يزال هناك ارتفاع فى أسعار الدواجن

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