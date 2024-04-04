مصرع خمسة من قوات الأمن الإيرانية في هجمات إرهابية

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الخميس، أن مسلحين يشتبه أنهم جماعة إرهابية متشددة قتلوا ما لا يقل عن خمسة من قوات الأمن الإيرانية في هجومين إرهابيين منفصلين على مقر الحرس الثوري الإيراني في مقاطعة سيستان-بلوشستان بجنوب شرق البلاد.



وذكر التلفزيون الرسمي أن 15 مسلحا على الأقل قتلوا في اشتباكات ليلية بين مسلحين من جماعة جيش العدل وقوات الأمن في بلدتي تشابهار ورسك الإيرانيتين بالإقليم الفقير.

وقال نائب وزير الداخلية ماجد ميراحمدي للتلفزيون الرسمي إن الإرهابيين فشلوا في تحقيق هدفهم المتمثل في الاستيلاء على مقر الحرس الثوري في تشابهار ورسك.



وقال التلفزيون الرسمي إن 10 من ضباط الأمن الآخرين أصيبوا أيضا في الاشتباكات في المنطقة التي تسكنها أغلبية من المسلمين السنة.



وتقول جماعة جيش العدل المتطرفة إنها تسعى للحصول على حقوق أكبر وظروف معيشية أفضل لأقلية البلوخ العرقية في إيران التي يهيمن عليها الشيعة.

وأعلنت مسؤوليتها عن عدة هجمات في السنوات الأخيرة على قوات الأمن الإيرانية في المحافظة الجنوبية الشرقية للبلاد.

وكانت المنطقة المتاخمة لأفغانستان وباكستان منذ فترة طويلة مسرحا لاشتباكات متكررة بين قوات الأمن الإيرانية والمسلحين الإرهابين، فضلا عن تجار المخدرات المسلحين تسليحا جيدا وقوات الأمن الإيرانية.

وإيران هي طريق عبور رئيسي للمخدرات المهربة من أفغانستان إلى الغرب وأماكن أخرى.



وفي ديسمبر، هاجمت الجماعة المسلحة مركزًا للشرطة في بلدة راسك، مما أسفر عن مقتل 11 من أفراد الأمن وإصابة عدد آخر.

وفي يناير، استهدفت إيران قاعدتين للجماعة المتشددة في باكستان بالصواريخ، مما أدى إلى رد عسكري سريع من إسلام آباد استهدف من قالت إنهم متشددين انفصاليين في إيران.