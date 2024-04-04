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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة اللبنانية تتجه لإعلان منطقة الجنوب منكوبة

ارشيفي
ارشيفي

تتجه الحكومة اللبنانية  إلى إعلان منطقة الجنوب منكوبة زراعيا وتربويا، بسبب تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر.

ومن جانبه؛ قال رئيس الحكومة اللبنانية  نجيب ميقاتي خلال الاجتماع الدوري للحكومة: “عقدنا اليوم اجتماعا مع منظمات الأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة والمعنية، وأجرينا نقاشا مستفيضا حيال ما يحصل في الجنوب وطلبنا مساعدة سريعة”. 

وأضاف "  هناك حوالي آلاف النازحين من قرى الجنوب وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية عن استشهاد 331 شخصا، وحوالى 1000 جريح وإلحاق أضرار فادحة بـ800 هكتار من الأراضي الزراعية، وخسارة 340 ألف رأس من المواشي وفقد حوالي 75 بالمئة من المزارعين مصدر دخلهم.

وتابع : نؤكد أن السلام الحقيقي الذي ننشده هو (سلام العدالة الإنسانية)، ونرفع الصوت إلى المجتمع الدولي منددين بالاعتداءات ومطالبين بردع العدو ووقف الحرب وإحلال السلام وإبعاد الحرب عن المنطقة”.

وختم " للبنان أصدقاء في كل دول العالم يعملون بصدق للضغط على العدو الإسرائيلي لوقف عدوانه على لبنان”.

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