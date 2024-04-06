تشكيل باير ليفركوزن لمواجهة برلين والقناة الناقلة للمباراة

أعلن المدرب الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه يونيون برلين في الثالثة والنصف عصر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الألماني في الموسم الحالي 2023-2024، حيث يسعى متصدر البوندزليجا للاقتراب خطوة جديدة من حسم اللقب.

ويدخل باير ليفركوزن المباراة في أفضل حالاته، حيث حقق 6 انتصارات في مبارياته الست الأخيرة التي أُقيمت خارج أرضه، وهو ما يعزز فرصه للفوز على يونيون وإحراز اللقب لأول مرة في تاريخه وإنهاء هيمنة بايرن ميونخ على اللقب في آخر 11 موسماً.

يتصدر باير ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 73 نقطة بفارق 13 نقطة عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني، ويحتاج الفريق إلى 9 نقاط فقط خلال الجولات السبعة الأخيرة من البوندسليجا للتتويج بلقب البطولة رسمياً.

اليكم تشكيل باير ليفركوزن

في حراسة المرمى : لوكاش هارديكي.

في خط الدفاع : بيريو هينكابي – جوناثان تاه – جوسيب ستانيتش.

في خط الوسط : اليخاندرو جيرمالدو – جرانت تشاكا – روبيرت أندريش – جيرمي.

في خط الهجوم : فلوريان فيرتز – امين عدلي – باتريك تشيك.

وتُبث المباراة بين فريقي باير ليفركوزن ويونيون برلين على قناة بي ان سبورتس 3 المتخصصة بنقل مسابقة بطولة الدوري الألماني الممتاز.