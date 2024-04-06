الكبير أوى 8 الحلقة 27 .. جونى يحول الدوار لفندق

شهدت أحداث الحلقة الـ ٢٧ من مسلسل الكبير أوى الكثير من المواقف الكوميدية .

وبدأت الحلقة ببحث جوني عن وظيفة بعد حديثه مع هجرس.

وفكر جوني في تحويل دوار الكبير إلي فندق وقام بعمل حملات دعائية في السوشيال ميديا .

وبدأت أفواج السياح تأتي له ليجد نفسه أمام مشكلة جديدة وهي اقتاع الكبير وقال له أن هؤلاء اصدقائه وتوالت الأحداث الكوميدية.

أحداث الكبير أوي

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية «المزاريطة» بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة «الكبير أوي» إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوى 8

أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي، تأليف وإخراج أحمد الجندي.