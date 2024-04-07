رمضان في مصر حاجة تانية| مائدة الوايلي.. هدية المصريين للفلسطينيين

"رمضان في مصر حاجة تانية"، كلمات رددها فلسطينيون تعليقا على مائدة سحور أقامها أهالي منطقة الوايلي بالقاهرة، تحديدا بشارع الخليج العربي.

السحور

سحور الفلسطينيين بالقاهرة

جمعت المائدة أهالي غزة المتواجدين في مصر، تعبيرا منهم عن الحب والتقدير الذي يكنه الشعب المصري للأشقاء في فلسطين.

علق أهالي منطقة الوايلي العلم الفلسطيني وسط الشارع الذي شهد التجمع المصري الفلسطيني، ووضعوا شعار " عن أرواح شهداء غزة"، مرسوم عليها خريطة فلسطين، على زجاجات المياه المعدنية.

ماذا قال الفلسطينيون عن مائدة الوايلي؟

شارك بالسحور عشرات الفلسطينيين وسط حفاوة من أهالي المنطقة، بمصاحبة الأغاني الفلسطينية الفلكلورية.

عبر الإعلامي الفلسطيني، أنس النجار، أحد المشاركين في السحور المصري الفلسطيني، في تصريحات إعلامية، عن سعادته بحفاوة استقبال أهالي منطقة الوايلي لهم.

وثمن النجار، الموقف الشعبي المصري تجاه القضية الفلسطينية، قائلا، "أشعر أنني وسط أهلي في مصر، والموقف المصري فوق رؤوسنا".

وأكد أن المنظمين لحفل السحور “اهتموا بأدق التفاصيل، وقدموا لنا واجب الضيافة وأظهروا الكرم والطيبة وحسن الاستقبال”.

الفلسطينين

مجلس الأمن ينظر 8 إبريل في طلب فلسطين للانضمام إلى الأمم المتحدة

يُشار إلى أن السلطة الفلسطينية سعت في عام 2011 للانضمام إلى الأمم المتحدة كعضو كامل العضوية، لكنها قررت لاحقاً الاحتفاظ مؤقتاً بوضعها كمراقب دائم لفترة مؤقتة.

أعلنت بعثة مالطة الدائمة لدى الأمم المتحدة، بوصفها تترأس مجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل الجاري، أن مجلس الأمن سيعقد جلسة مغلقة يوم الاثنين 8 أبريل، سيكون موضوعها طلب فلسطين لاستئناف النظر في قبول البلاد كعضو دائم في الأمم المتحدة.

وقالت بعثة مالطة في بيان، أمس السبت: "(يوم الاثنين 8 أبريل) عند الساعة 10:00 (17:00 بتوقيت موسكو) ستعقد مشاورات لمناقشة الطلب الفلسطيني لاستئناف النظر في قبول البلاد كعضو دائم في الأمم المتحدة".

وكما هو موضح في بيان بعثة مالطة الدائمة، يتوقع أن تناقش في جلسة مغلقة الخطوات اللازمة لإحالة الطلب الفلسطيني إلى لجنة مجلس الأمن لقبول أعضاء جدد.

يُشار إلى أن السلطة الفلسطينية سعت في عام 2011 للانضمام إلى الأمم المتحدة كعضو كامل العضوية، لكنها قررت لاحقاً الاحتفاظ مؤقتاً بوضعها كمراقب دائم لفترة مؤقتة.