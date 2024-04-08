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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بداية العام الدراسي.. قرار جديد بشأن حظر النقاب بالمدارس

صدى البلد

قضت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفض الدعوى المقامة منال هيثم عبد المجيد وأشرف عبد الغني والتي يطالبان فيها بوقف قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب بالمدارس اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد.

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وفي وقت سابق قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من محمد السيد سلام وآخرين، والمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم (3025 لسنة 2021)، باعتبار مشروع توسعة وتطوير شارع حسين كامل بحي مصر الجديدة بالقاهرة من أعمال المنفعة العامة لجلسة 26 مايو المقبل.


 

واختصمت الدعوى التى حملت رقم: 76/22311، رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة وآخرين.

وذكرت الدعوى أن قرار التوسعة جاء بغير دراسة لطبيعة المكان الجغرافية والحيوية.

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