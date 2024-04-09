أخبار السيارات | سعر سيارة عيسى الوزان في مسلسل العتاولة.. اركب رينو داستر 2023 بأفضل سعر.. نيسان تقدم قشقاي وجوك 2025 بهذه الأسعار

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعود السيارة نيسان جوك رسميًا إلى السوق المصري من جديد، بعد فترة كبيرة من الغياب تجاوزت العام ونصف، وتعد هذه النسخة من أبرز سيارات الكروس اوفر الرياضية في مصر، والتي تأتي باطلالة خارجية عصرية، وباقة من التجهيزات باختلاف الفئات المطروحة.

باي من غير سلام .. جملة أصبحت تتردد بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، منذ ظهور شخصية "عيسى الوزان" التي يجسدها الفنان باسم سمرة في مسلسل "العتاولة"، الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم.

تمتلك السيارة كيا بيكانتو شعبية كبيرة داخل السوق المصري والعالمي، كواحدة من أصغر سيارات الهاتشباك التي قدمتها العلامة التجارية الكورية الجنوبية، وذلك مع اختلاف أجيالها.

تعد السيارة رينو داستر، واحدة من أبرز السيارات الرياضية التي انطلقت في السوق المصري، وذلك عن فئة الـ SUV، وظهرت إحدى طرازات هذه النسخة للبيع على الانترنت، لكن بحالة المستعمل بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 40 ألف كيلومتر فقط.

تواصل السيارة نيسان قشقاي من تألقها داخل السوق المصري، كواحدة من أشهر السيارات الرياضية عن فئة الـ SUV، حيث يتم طرحها محليًا عبر موديلات 2025 للمرة الأولى، مع نفس الأسعار السابقة التي كانت مطروحة لموديلات 2024، وبأسعار رسمية تبدأ من مليون و406 آلاف و500 جنيه.

تقدم شركة رينو الفرنسية، عدد من السيارات المتنوعة عالميًا ومحليًا، ومنها النسخة الجديدة تاليانت، والتي استطاعت أن تنتزع لقب ارخص سيارة بين إصدارات رينو المطروحة في مصر ضمن موديلات 2024.