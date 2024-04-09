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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | سعر سيارة عيسى الوزان في مسلسل العتاولة.. اركب رينو داستر 2023 بأفضل سعر.. نيسان تقدم قشقاي وجوك 2025 بهذه الأسعار

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سعر نيسان جوك في مصر بعد طرح موديلات 2025 لأول مرة

تعود السيارة نيسان جوك رسميًا إلى السوق المصري من جديد، بعد فترة كبيرة من الغياب تجاوزت العام ونصف، وتعد هذه النسخة من أبرز سيارات الكروس اوفر الرياضية في مصر، والتي تأتي باطلالة خارجية عصرية، وباقة من التجهيزات باختلاف الفئات المطروحة.

 

باي من غير سلام.. سعر سيارة "عيسى الوزان" في العتاولة

باي من غير سلام .. جملة أصبحت تتردد بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، منذ ظهور شخصية "عيسى الوزان" التي يجسدها الفنان باسم سمرة في مسلسل "العتاولة"، الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم.

 

كيا بيكانتو "فبريكا" أوتوماتيك 2013 .. للبيع بأرخص سعر

تمتلك السيارة كيا بيكانتو شعبية كبيرة داخل السوق المصري والعالمي، كواحدة من أصغر سيارات الهاتشباك التي قدمتها العلامة التجارية الكورية الجنوبية، وذلك مع اختلاف أجيالها.

 

اركب رينو داستر 2023 "أعلى فئة" فبريكا .. بأفضل سعر للمستعمل

تعد السيارة رينو داستر، واحدة من أبرز السيارات الرياضية التي انطلقت في السوق المصري، وذلك عن فئة الـ SUV، وظهرت إحدى طرازات هذه النسخة للبيع على الانترنت، لكن بحالة المستعمل بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 40 ألف كيلومتر فقط.

 

بالسعر القديم .. نيسان تقدم قشقاي 2025 في مصر

تواصل السيارة نيسان قشقاي من تألقها داخل السوق المصري، كواحدة من أشهر السيارات الرياضية عن فئة الـ SUV، حيث يتم طرحها محليًا عبر موديلات 2025 للمرة الأولى، مع نفس الأسعار السابقة التي كانت مطروحة لموديلات 2024، وبأسعار رسمية تبدأ من مليون و406 آلاف و500 جنيه.

 

من غير أوفر برايس .. سعر أرخص سيارة "زيرو" من رينو

تقدم شركة رينو الفرنسية، عدد من السيارات المتنوعة عالميًا ومحليًا، ومنها النسخة الجديدة تاليانت، والتي استطاعت أن تنتزع لقب ارخص سيارة بين إصدارات رينو المطروحة في مصر ضمن موديلات 2024.

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