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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

اركب رينو داستر 2023 "أعلى فئة" فبريكا .. بأفضل سعر للمستعمل

رينو داستر موديل
رينو داستر موديل 2023

تعد السيارة رينو داستر، واحدة من أبرز السيارات الرياضية التي انطلقت في السوق المصري، وذلك عن فئة الـ SUV، وظهرت إحدى طرازات هذه النسخة للبيع على الانترنت، لكن بحالة المستعمل بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 40 ألف كيلومتر فقط.

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وتأتي السيارة رينو داستر ضمن موديلات 2023، مع مفهوم الفبريكا بالكامل داخليًا وخارجيًا، ورخصة سارية لمدة عامين، بالاضافة إلى انتمائها للفئة H3 عالية التجهيزات، وزودت السيارة بشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، بالاضافة إلى مقاعد من الجلد وفرش للأرضية.

 رينو داستر موديل 2023

وتحتوي السيارة رينو داستر 2023 على نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مرايات جانبية كهربائية، ريموت تحكم، قفل مركزي للأبواب، مكيف هواء، زجاج خلفي مظلل، جنوط رياضية، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم.

 رينو داستر موديل 2023

زودت السيارة رينو داستر 2023 بوسائد هوائية للحماية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، نظام الثبات الالكتروني، حساسات ركن خلفية، مثبت سرعة، كاميرا للمتابعة وسهولة الاصطفاف، مصابيح ضباب.

 رينو داستر موديل 2023

تعتمد السيارة فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 115 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك CVT، وزمن تسارع يقدر بـ 12 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، وسرعة قصوى تصل إلى 172 كم/ساعة.

 رينو داستر موديل 2023

سعر السيارة رينو داستر موديل 2023 في سوق المستعمل

تقدم السيارة رينو داستر موديل 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت للبيع عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات بسعر مليون جنيه.

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