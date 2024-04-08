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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

باي من غير سلام.. سعر سيارة "عيسى الوزان" في العتاولة

سيارة عيسى الوزان
سيارة عيسى الوزان في العتاولة .. كاديلاك سكاليد

باي من غير سلام .. جملة أصبحت تتردد بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، منذ ظهور شخصية "عيسى الوزان" التي يجسدها الفنان باسم سمرة في مسلسل "العتاولة"، الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم.

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ويبدو أن هناك نجمة اخرى في هذا العمل، والتي تعود إلى اصدارات الوحش الأميركي "كاديلاك"، وهي سيارة شخصية عيسى الوزان، التي ظهرت في العديد من المشاهد خلال هذا العمل بلونها الأبيض المميز.

سيارة عيسى الوزان في العتاولة .. كاديلاك سكاليد 

وتمتلك السيارة تصميم خارجي عملاق، ينتمي إلى عائلة الـ SUV الرياضية، وتحمل السيارة صاحبة هذا الموضوع لقب "كاديلاك سكاليد"، وتعد من ابرز السيارات التي يقدمها الصانع الأميركي في الأسواق العالمية.

وتتميز السيارة كاديلاك سكاليد بعدد كبير من التجهيزات منها، مقصورة داخلية عملاقة، مكيف هواء متعدد المناطق، مقاعد ذات تحكم الكتروني، نظام صوتي ترفيهي مميز، شاشات عرض داخلية، عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من أوامر التحكم.

سيارة عيسى الوزان في العتاولة .. كاديلاك سكاليد 

وتحتوي السيارة كاديلاك سكاليد على مثبت سرعة، وسائد هوائية للحماية تتضمن الناحية الأمامية والجانبية والخلفية، إلى جانب حزمة من انظمة وبرامج المكابح، بالاضافة إلى شبك أمامي مطلي بالكروم، جنوط رياضية، اضاءة LED، زجاج عازل للصوت والحرارة.

وتعمل السيارة كاديلاك سكاليد بمحرك ثماني الاسطوانات سعة 6200 سي سي، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 420 حصانا و623 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك، بالاضافة إلى تقنية الدفع الكلي، وزمن للتسارع يقدر بـ 6.3 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

سيارة عيسى الوزان في العتاولة .. كاديلاك سكاليد 

سعر السيارة كاديلاك سكاليد 

ظهرت السيارة كاديلاك سكاليد موديل 2017 للبيع على الانترنت، وهي تبدو قريبة للغاية من السيارة التي ظهرت بالعمل الفني بسعر يبلغ 5 ملايين جنيه.

وتقدم السيارة موديل 2024 في السوق الاماراتي بسعر يصل إلى 480 ألف و747 ألف درهم، أي ما يعادل 7 ملايين و9 مليون و700 ألف جنيه.

عيسى الوزان باسم سمرة كاديلاك سكاليد سيارة عيسى الوزان مسلسل العتاولة

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