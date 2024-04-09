بعد أزمته مع محمد سلام.. موقف جديد مفاجئ لـ نجل بيومى فؤاد

تصدّرت أخبار الفن المصري عناوين الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا بسبب تطورات مثيرة في أزمة بيومي فؤاد مع الفنان محمد سلام، والتي كشف عنها الفنان علاء مرسي بشكل مفاجئ.

وفي هذا التقرير، سنسلّط الضوء على هذه الأحداث بطريقة مفصّلة وشاملة.



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علاء مرسي، الفنان المعروف والمخرج المبدع، ألقى الضوء على جانب غير معروف في الأزمة التي نشبت بين بيومي فؤاد ومحمد سلام.

وكشف علاء مرسي أن ابنه كان صديقًا مقربًا لنجل بيومي، والذي طُرِدَ من معهد الفنون بعد الأزمة التي وقعت مع والده وبعض الأشخاص، بعد اتُّهِامَة بالإلحاد، ما أثار جدلا واسعًا في الوسط الفني.



وفي تصريحاته، قال علاء مرسي: “عشت عن قرب مع بيومي فؤاد، وكنت أرى ابنه وابني يعملان كمساعدين للإخراج في عدة مسرحيات. وفي أحد الأيام، أخبرني ابني بأن محمد رُحِلَ من المعهد واتُّهِمَ بأمورٍ جدلية، والبعض بدأ يشتم ابن وبنت بيومي فؤاد الصغيرة”.

وتساؤل مرسي: "ما هذه الأخلاق وقلة الأدب؟!".

