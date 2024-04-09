بعد مقـ.تل باسكال سليمان.. وزير الداخلية اللبناني: يجب الحد من الوجود السوري

أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام المولوي، أن التحقيقات التي بوشرت منذ اللحظات الأولى في جريمة قتل باسكال سليمان تكشفت تفاصيلها خلال 24 ساعة فقط، مشيدا بالتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية.

وقال مولوي في تصريحات له: “دعونا لا نقارن هذه الجريمة بغيرها، وندعو المواطنين إلى الحفاظ على أمن البلد، ويجب مضاعفة الاهتمام الأمني في المناطق الحساسة”.

وأضاف: “البلد ما بيحمل فتن، وندعو جميع اللبنانيين للوعي والاتكال على الأجهزة الأمنية”.





وختم وزير الداخلية: “يجب الحد من الوجود السوري في لبنان، وأكدنا للقوى الأمنية ضرورة التشدد بتطبيق القوانين اللبنانية على النازحين السوريين”.

