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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 | اعرف التوقيت فى محافظتك

عيد الفطر
عيد الفطر

يسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك حيث أنه يوافق غدا الأربعاء  أول أيام عيد الفطر ويختلف موعد الصلاة من محافظة لأخري .

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 


ومن المقرر أن يكون موعد صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة القاهرة الساعة الخامسة و 59 دقيقة، وفي الجيزة الساعة الخامسة و 58 دقيقة بالتوقيت المحلي.

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ويوافق اليومَ الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل لعام 2024 المتمم لشهر رمضان لعام 1445 هجريًّا، ومن المقرر أن يكون يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر أبريل هو أول أيام شهر شوال وعيد الفطر المبارك.

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موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024

ويوافق غدا الأربعاء أول أيام العيد، في محافظات ومدن الجمهورية حيث أن موعد صلاة عيد الفطر يختلف من محافظة لاخري.

- القاهرة 5:59

- الجيزة 5:58

- الإسكندرية 6:02

- بورسعيد 5:53

- السويس 5:53

- العريش 5:47

- الطور 5:50

- سانت كاترين 5:48

- طابا 5:44

- شرم الشيخ 5:47

- دمنهور 6:00

- طنطا 5:58

- المنصورة 5:57

- الزقازيق 5:56

- بنها 5:58

- شبين الكوم 5:59

- كفر الشيخ 5:58

- الفيوم 6:00

- بنى سويف 5:59

- المنيا 6:02

- أسيوط 6:00

- سوهاج 5:59

- قنا 5:55

- أسوان 5:56

- أبو سمبل 6:02

- مرسى مطروح 6:13

- الغردقة 5:50

- الخارجة 6:05

- الإسماعيلية 5:53

- دمياط 5:55

- السلوم 6:21

- نويبع 5:45

- حلايب 5:42

- شلاتين 5:46

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