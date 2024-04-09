تخصيص 7 ساحات بجنوب سيناء لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك

قال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إنه جرى تخصيص 7 ساحات لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بينها 6 ساحات بالمساجد الكبرى، وساحة بإستاد مدينة طور سيناء الرياضي. إضافة إلى تجهيز جميع المساجد على مستوى المحافظة لاستقبال المصلين.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف في تصريح اليوم، أنه جرى تكليف إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الاوقاف بكل مسجد وساحة لتأدية صلاة العيد، لافتًا إلى أن ساحات المساجد تتضمن ساحة مسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، وساحة مسجد الهدى بمدينة دهب، وساحة مسجد الزهراء بمدينة أبورديس، وساحة مسجد الوادي المقدس بمدينة سانت كاترين، وساحة مسجد التقوى بنويبع، وساحة مسجد الرحمة بمدينة رأس سدر.

وأكد أنه من المقرر أن يؤدي اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة إستاد الطور الرياضي، بحي السلام بمدينة طور سيناء، بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف فرعية بالإدارات لمتابعة تنفيذ كافة التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف ورصد أي مخالفات والتعامل معها وفقا للإجراءات القانونية، مؤكدًا أنه جرى التأكيد على الإلزام بالضوابط الخاصة بأداء الصلاة، ومنها أن الإلتزام بالخطبة المحددة وألا تزيد عن 10 دقائق، وفتح مصليات السيدات في المساجد، والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم.

جدير بالذكر، أن موعد صلاة عيد الفطر المبارك بمدينة طور سيناء الساعة 5:50 صباحًا، وفي مدينة سانت كاترين الساعة 5:48 صباحًا، وفي مدينة طابا الساعة 5:44 صباحًا، وفي مدينة شرم الشيخ الساعة 5:47 صباحًا.

تجهيز الاستاد الرياضي

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