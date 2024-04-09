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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الدقهلية تزامنا مع احتفالات عيد الفطر

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلن الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك.

وشدد وكيل الوزارة على تواجد مديري المستشفيات أو نوابهم على مدار الساعة، ومنع الإجازات وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية و الأمصال والطعوم، والتأكد من أرصدة بنوك الدم ومشتقاته؛ لمواجهة أي طوارئ خلال احتفالات عيد الفطر.

كما وجه مكين  بزيادة أعداد الأطباء والتمريض بالمستشفيات بالنوبتجيات والسهر، وخاصة في الأقسام الحرجة، كالاستقبال، والطوارئ، والعناية المركزة، والحضانات؛ لسرعة التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة، مشيراً إلى التنسيق مع هيئة الإسعاف بالمحافظة، لتغطية الطرق السريعة، ومداخل ومخارج المدن؛ تحسبا لأي أحداث طارئة.

وأوضح أن فرق الطب العلاجي والطب الوقائي، ستقوم بالمرور على جميع الوحدات والمستشفيات للتأكد من انتظام العمل، وتوفير الأمصال الطبية والأدوية والمستلزمات من إدارة الصيدلة.

 

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