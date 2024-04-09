عبر منصة اكس.. رسالة تهنئة من محمد بن راشد بمناسبة العيد

بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برسالة تهنئة الي الأمتين العربية والإسلامية، بقدوم عيد الفطر المبارك.



وقال عبر منصة «إكس»: نبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية عيد الفطر السعيد .. أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات .

وختم رسالته " تقبل الله من الجميع الطاعات في شهر الخير وكل عام وأنتم بخير.

وكانت الإمارات أعلنت أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، و الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر وغرة شهر شوال.

وأكد وزير العدل الإماراتي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، رئيس اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال أن اللجنة وبعد التحري ومراعـاة جميع طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجـاورة، لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لهذا العام.

وأضاف "وعليه فإن يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان المبارك 1445، وإن يوم الاربعاء الموافق 10 ابريل 2024 هو غرة شهر شوال، بحسب ما أوردته صحيفة البيان الإماراتية.