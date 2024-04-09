عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبر منصة اكس.. رسالة تهنئة من محمد بن راشد بمناسبة العيد

ارشيفي
ارشيفي

بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برسالة تهنئة الي الأمتين العربية والإسلامية، بقدوم عيد الفطر المبارك.


وقال عبر منصة «إكس»: نبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية عيد الفطر السعيد .. أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات . 

وختم رسالته " تقبل الله من الجميع الطاعات في شهر الخير وكل عام وأنتم بخير. 

وكانت الإمارات أعلنت أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، و الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر وغرة شهر شوال.

وأكد وزير العدل الإماراتي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، رئيس اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال أن اللجنة وبعد التحري ومراعـاة جميع طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجـاورة، لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لهذا العام.

وأضاف "وعليه فإن يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان المبارك 1445، وإن يوم الاربعاء الموافق 10 ابريل 2024 هو غرة شهر شوال، بحسب ما أوردته صحيفة البيان الإماراتية.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلسل صادم وضد القيم.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة ومنعهما من التمثيل

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها من الآن للمغرب

عودة مرتضى منصور لساحة العدالة.. بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال والسبب سمية الخشاب

معجزة ربانية تحدث آخر ساعة من رمضان .. ترقبوها

بعد قرار منعهما من التمثيل| تعليقات ماجد المصري وأيتن عامر على المسلسل الجدلي.. ومحامية ترفض

حجب السكر.. المشدد 18 عاما لـ مستشار وزير التموين وعزله من منصبه

تهنئة عيد الفطر .. أجمل الرسائل ابعتها لكل حبايبك وعيد عليهم

3 أيام الصبح وبليل| تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة البساتين

ترشيحاتنا

مسئولون بريطانيون: حاليا لن يتم فرض قيود على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

حسام موافي يكشف أخطر أنواع الصداع.. فيديو

حمادة هلال وروجينا في سبوت لايت مع شيرين سليمان خلال عيد الفطر

تحويلات مرورية لتنفيذ مشروع مترو أنفاق محطة الملك الصالح بالقاهرة

خلال اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يهنئ نظيره التونسي بـ عيد الفطر

إحالة مسئولين وأطباء بمستشفى بركة السبع بالمنوفية للتحقيق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسه بيحبها.. 10 صور رومانسية جمعت بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

إصابات بالجملة في الزمالك| أزمات صحية لـ4 لاعبين .. ما موقف مباراته مع الاتحاد السكندري؟

مريم أوزرلي تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

فيديو

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

بعد أزمته مع محمد سلام.. موقف جديد مفاجئ لـ نجل بيومى فؤاد

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر وما قيمتها وحكم من ينسى أو يتكاسل عنها

سقوط ميكروباص بالركاب في النيل .. تفاصيل حـ.ادث معدية بني سويف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ