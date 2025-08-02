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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنجاز جديد.. الزراعة تقدم هجن طماطم مصرية بإنتاجية عالية

هجن الطماطم
هجن الطماطم
شيماء مجدي

نظّم معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  يومًا حقليًا بمحافظة البحيرة للتعريف بالهجن الجديدة للطماطم، وهي: "E73"، "F16"، "F35"، و"040"، التي أنتجها البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز التوعية لدى المزارعين بأهمية الأصناف الجديدة من تقاوي محاصيل الخضر والتي يتم إنتاجها محليا، ونشرها لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج،  وذلك تحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، ومتابعة من الدكتور أحمد حلمي، مدير معهد بحوث البساتين.

واستعرض الدكتور الفونس جريس، وكيل معهد بحوث البساتين، خصائص الهجين "040"، الذي يتميز بإنتاجية عالية وجودة فائقة مقارنةً بالهجن المستوردة، مع قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية والتحمل العالي للحرارة، فضلا عن الهجين المنتخب "E73"، والذي يعد من الهجن المبشرة التي استنبطها البرنامج ويتم زراعته في مناطق ومواعيد مختلفة فى أنحاء الجمهورية حتى يتسنى التأكيد على تفوقه وتميزه عن باقي الهجن التجارية. كما أشار إلى أن الهجينين "F16" و"F35" مسجلان رسميًا بوزارة الزراعة، وتتوفر تقاويهما بمعهد بحوث البساتين.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد أبو الوفا، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، أن المعهد ينفذ خطة إرشادية شاملة ومدارس حقلية على مستوى الجمهورية لتعريف المزارعين بالهجن الحديثة، بهدف التوسع في زراعتها لدعم الأمن الغذائي.

وشارك في اليوم الحقلي أكثر من 35 مزارعًا ومهندسًا من مديرية الزراعة بدمنهور ومركز أبو حمص، حيث أكدوا أهمية تعزيز الربط بين البحث العلمي والتطبيق العملي لتحقيق تنمية زراعية مستدامة.

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