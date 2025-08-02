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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حصول 3 وحدات سكتة دماغية بالمستشفيات التعليمية على جوائز التميز من المنظمة العالمية

جوائز التميز
جوائز التميز
عبدالصمد ماهر

أعلن أ. د. محمد مصطفى عبد الغفار.. رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أن المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (World Stroke Organization) منحت وحدات السكتة الدماغية بمستشفيات الهيئة (٣) جوائز عن الربع الثاني من العام الحالي ضمن جوائز التميز Angels Awards ، وهو برنامج دولي لتقييم وحدات السكتة الدماغية على مستوى العالم والمستشفيات التى تقدم خدمة علاج مرضى السكتة الدماغية طبقا لأحدث الدلائل الاسترشادية العالمية سواء بعقار مذيب الجلطات او القسطرة المخية، وتنقسم التقييمات إلى المستوى الماسى وهو أعلى تقييم ثم المستوى البلاتيني وأخير المستوى الذهبى.

 حصلت كلا من مستشفى شبين الكوم التعليمي ومستشفى المطرية التعليمي كأعلى مستوي لمقدم الخدمة العلاجية لمرضى السكتة الدماغية (المستوى الماسي)، بينما حصلت وحدة السكتة الدماغية بمستشفى دمنهور التعليمي، المنضمة للخدمة حديثاً، على (المستوى البلاتيني)، وذلك من إجمالى ٢١ مستشفى مسجلة على مستوى مصر، وبلغ إجمالي  الحالات التى سجلتها وحدات الهيئة ٢٣٧ حالة بنسبة ٣٧.٤٪ من إجمالي الحالات المسجلة خلال الربع الثانى لعام ٢٠٢٥.

تميز الوحدات التخصصية 

وصرح رئيس الهيئة بأن ذلك يأتى فى إطار توجيهات أ. د. خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بالاهتمام بالخدمات الصحية الطارئة المقدمة للمرضى، وتميز الوحدات التخصصية وخدمات الطوارىء بالهيئة، حيث حصلت مستشفى شبين الكوم التعليمي على الجائزة  للمرة الثامنة، ومستشفى المطرية التعليمي للمرة الثانية، بنفس المستوى (الماسي)، وهو انجاز لم يحدث من قبل داخل مستشفيات وزارة الصحة المصرية، و يأتى حصول مستشفى دمنهور التعليمي على المستوى(البلاتيني)، على الرغم من دخولها الخدمة منذ فترة قريبة، ليؤكد على كفاءة الكوادر الطبية الموجودة داخل الهيئة، وقدرتها على أعداد وتدريب أجيال متعاقبة بنفس المستوى المتميز.

وأكد على أن هذا الإنجاز يأتى نتيجة حرصنا الدائم على الاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة بوحدات الهيئة، فى ظل وجود خبرات متراكمة وتدريب على أعلى المستويات للفرق الطبية، وتجهيزات بأحدث التقنيات العالمية.
وأشاد رئيس الهيئة بجهود الفرق الطبية بالمستشفيات الثلاث ومديري تلك المستشفيات، وهم أ. د. فيصل جودة، مدير مستشفى شبين الكوم التعليمي، أ. د. محمد سليمان، مدير مستشفى المطرية التعليمي، أ. د. إبراهيم البنا، مدير مستشفى دمنهور التعليمي،  وتقدم بالتهنئة إلى أ. د. أحمد عطية المشرف على وحدتي السكتة الدماغية والقسطرة المخية بمستشفى المطرية التعليمي ومستشفى شبين الكوم التعليمي، ودوره فى تشغيل الخدمة بمستشفى دمنهور التعليمي، كما تقدم بالشكر للفرق الطبية بتلك المستشفيات نظراً لما يتم بذله من جهد متواصل للحفاظ على نفس المستوى المتميز للخدمة المقدمة، تحت قيادة أ.د. مجدي خلف رئيس اللجنة الاستشارية لأمراض المخ والأعصاب بالهيئة ورئيس قسم المخ والأعصاب بمستشفى المطرية التعليمي، د. رباب نشأت رئيس قسم المخ والأعصاب بمستشفى شبين الكوم التعليمى، د. محمد البهنساوي رئيس قسم المخ والأعصاب بمستشفى دمنهور التعليمي، ود. سعد الشيمي المشرف على وحدة السكتة الدماغية بمستشفى دمنهور التعليمي.

سكتة دماغية جوائز التميز المنظمة العالمية WSO ٢٠٢٥

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