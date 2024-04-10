في وقفة عيد الفطر.. فيلم شقو يحقق إيرادات مليون جنيه

حقق فيلم “شقو” الذى يقوم ببطولته عمرو يوسف إيرادات بلغت قيمتها مليون و188 ألف و399 جنيه وذلك فى وقفة عيد الفطر.

حرص نجوم فيلم شقو على حضور العرض الخاص وعلى رأسهم النجم عمرو يوسف والنجمة يسرا وأمينة خليل ودينا الشربيني.

ويقام حاليا العرض الخاص لفيلم شقو في إحدى السينمات الكبرى لمدينة 6 أكتوبر، حيث ينافس العمل ضمن موسم أفلام عيد الفطر المبارك.

وحضر الفنان حسن الرداد والمخرج محمد سامى وهشام سليمان وهشام عاشور والمنتج خالد احمد السبكى وكريم احمد السبكى ومحمد احمد ماهر.

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما بعد أن قدما معا مسلسل «عشم إبليس» ضمن موسم دراما رمضان 2017 وفيلم «كدبة كل يوم» ومسلسل «المواطن اكس» ومسلسل «طرف تالت» وفيلم «هيبتا».

ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري و انتاج احمد السبكى وإخراج كريم السبكي.

الجدير بالذكر أن هذا هو اللقاء الأول بين عمرو يوسف والثلاثي محمد ممدوح و دينا الشربيني وأمينة خليل منذ أن جمعهم عمرو في جراند اوتيل منذ ٩ أعوام.