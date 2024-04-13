إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى في الدقهلية

أعلن شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن رفع درجة الاستعداد بجميع الأقسام الوقائية وجميع منافذ تقديم الخدمة الطبيه بالمحافظة خاصه مع عيد الفطر، وذلك تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي حيث تم تكثيف المرور على حوالى 174 منشآة لتداول الأغذية واعدام حوالي 879 كيلو جرام اغذية متنوعة فاسدة و399 لتر زيوت وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف وكيل الوزارة أن فريق صحة البيئة قام بالمرور على 37 منشأة والتأكد من استيفائها شروط ومعايير التشغيل طبقا للمعايير الصحية،إلى جانب 6 حمامات سباحة لافتاً إلى قيام وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بمعالجة 14500 كليو جرام .

كما أكد مكين أنه تم المرور على 211 منشأة للرعاية الأساسية خلال العيد مشيراً غلى أن منافذ توزيع الألبان المدعمة قامت بصرف 1770 عبوة للمرحلة الأولى ومايزيد عن 1000عبوة للمرحلة الثانية علاوة على إصدار 145 شهادة للمقبلين على الزواج .

واوضح مكين ان خدمة تسجيل المواليد والوفيات مستمرة ايام الاجازة

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