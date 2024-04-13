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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لماذا حسن الصباح؟ لميس الحديدي: تسليط الضوء على الأفكار المسمومة والتعلم منها

لميس الحديدي
لميس الحديدي

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن أحد أهم الأسئلة التي  يسألها الجمهور وهي، لماذا حسن الصباح وفرقة الحشاشين؟، وأن الاجابة هي أنه ربما تلك الحقبة منسية   بين طيات صفحات التاريخ.

وأضافت لميس الحديدي عبر برنامجها  " كلمة أخيرة " المذاع على قناة on، أن دور الدراما ليس فقط أن ينير النماذج المضيئة أو الشجاعة أو الايجابية في تاريخنا عموماً.


وأشار إلى أنه من المهم أن نعرف صفحات التاريخ جميعاً ومن كتاب التاريخ  نتعلم فخطر الفكرة الباطلة المسمومة قد يكون عابر للأزمنة وقد يرتدي عباءات مختلفة  قد تتطور عبر الزمن وعبر العصر.


وختمت لميس الحديدي: "يبقى العلم والوعي والإيمان هي الاسلحة الوحيدة  لمواجهة الاباطيل والأفكار الباطلة ومن كتاب التاريخ نتعلم" .

لميس الحديدي حسن الصباح الدراما

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