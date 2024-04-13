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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كريم عبد العزيز : حد بعتلي يحسبن عليا بسبب حسن الصباح |فيديو

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

تحدث الفنان كريم عبد العزيز، عن أغرب التعليقات وردود الأفعال التي وصلت إليه بسبب دوره في مسلسل الحشاشين بتجسيد شخصية حسن الصباح، قال مازحا : حد بعتلي قال  كنا بنحبك جداً لكن حسبي الله ونعم الوكيل فيك وكده عرفت أن الدور وصل.


وكشف كريم عبد العزيز، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” على قناة “أون” أن والده المخرج محمد عبد العزيز سعيد للغاية بالدور الذي قدمه في شخصية " حسن الصباح"، معقبًا : والدي سعيد جدا وسعيد بالجرأة  وبالعمل كاملاً سواء المخرج بيتر ميمي والكاتب عبد الرحيم كمال والشركة المنتجة سينرجي المتحدة للخدمات الاعلامية.


وأكمل كريم عبد العزيز : قعدنا سنتين في عمل ضخم جداً   مكثنا عامين في عالم صعب والامكانيات التي قدمتها الشركة غير مسبوقة في الإنتاج المصري وانا بشكر  كل اللي اشتغلوا حتى الي زق كاميراً وهذا يثبت أن توافر الإمكانيات للفن المصري يتيح له كل شيء ". 

كريم عبد العزيز حسن الصباح بيتر ميمي الحشاشين لميس الحديدي

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