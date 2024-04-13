استغرق عامين.. بيتر ميمي يكشف عن ميزانية الحشاشين وأماكن تصوير المسلسل| تفاصيل

أكد المخرج بيتر ميمي، مخرج مسلسل "الحشاشين"، أن الاستعداد للمسلسل بدأ من الصفر لأن تناول حقبة تاريخية بهذا الشكل تطلب مجهوداً كبيراً وضخماً قائلاً : "تنفيذ مسلسل في هذه الحقبة التاريخية كنا غير مؤهلين لذلك بدأت وإحنا معندناش حاجة من أدوات تلك الحقبة لا اسلحة ولا ملابس ولا مواقع تصوير وبالتالي بدأنا من فكرة " التصنيع " وكان مجهود كبير جداً تقريباً بدأنا من الصفر".



وأضاف بيتر ميمي خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:" عملنا 30 حلقة بكل هذه التفاصيل ده إنجاز كبير فيه ناس بتعمل عشر حلقات في سنة لكننا استطعنا تنفيذ هذا العمل من الصفر ولمدة ثلاثين حلقة ده توفيق كبير بمستوى تقني كبير حضرنا سنة وقمنا بالتصوير من العام الماضي".



واسترسل المخرج بيتر ميمي : "كريم عبد العزيز لعب الدور من منطقة منضبطة جداً لأن شخصية حسن الصباح هي شخصية فذة لكنها في ذات الوقت شخصية شيطانية حتى الشخص الشرير له جاذبية بدليل وجود أتباع له ".



وعن كواليس إنتاج العمل والميزانية الضخمة التي تطلبها قال " أول ما كلموني على العمل شركة الإنتاج قلتلهم هاجي أقعد معاكم لاني مكنتش عاوز أعمل أعمال 30 حلقة تاني خاصة بعد تجربة الاختيار 1 و2 و 3 وفي أول جلسة عمل جمعتني بشركة الانتاج أول سؤال.

وأكمل بيتر ميمي : إنتوا عارفين العمل ده محتاج ميزانية كام ؟ وكانت الاجابة واضحة : عاوزين نعمل عمل صناعة مصرية نفخر بها .. لم يبخلوا علينا بشيء وتم توفير كافة الامكانيات ".



وأوضح أن التصوير خارج البلاد شمل كازاخستان لمدة سبع ايام ويوم واحد في مالطا حيث شهد غرق المركب لجهوزية المكان لتصوير المشهد وبقية الأحداث تم تصويرها في مواقع بنيت خصيصاً داخل مصر".