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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد الرحيم كمال: الحشاشين مغامرة كبيرة جداً تقترب من الاستحالة

عبد الرحيم كمال
عبد الرحيم كمال

وصف السيناريست والكاتب الكبير عبد الرحيم  كمال تجربة مسلسل "الحشاشين"  بالمغامرة الكبير جداً، لدرجة أنها كادت أن تقترب  بأن تكون مستحيلة.


وقال عبد الرحيم كمال خلال لقاء ببرنامج  " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON، إن المسلسل مغامرة كبيرة ولولا تهيأت الظروف لما كان سيخرج إلى النور من بداية فكرة أني أروح لمنتج وأقول له عايز أعمل الحشاشين كان ممكن يقولي  لا.


واشاد  بشركة سينرجي، قائلاً :  قبولهم بالإنتاج لمثل هذا العمل الضخم يعود إلى الوعي  فالانتاج ليس فلوس فقط و قبولهم لفكرة مجنونة كفكرة الحشاشين شيء رائع خاصة أنها حقبة تاريخية  غامضة والانفاق على التصوير والسفر.


واصل : "ثاني العوامل التي  ساعدت على نجاح العمل هو المخرج بيتر ميمي الذي استطاع تجسيد  عمل تاريخي صعب لكن في نفس الوقت قريب إلى الجمهور وتحقيق ذلك فنيا   أمر مهم ورائع ".


وذكر أن ثالث العوامل التي توجت نجاح العمل أن يجسد الفنان كريم عبد العزيز شخصية  حسن الصباح قائلاً : " نعمه من عند الله هذا الوجه المحبوب والامكانيات التمثيلية الفائقة والنجومية الطاغية  رغم أنها مغامرة كبيرة حيث استطاع تحقيق المعادلة بين الحفاظ على نجوميته ومحبة الجمهور وكذلك في ذات الوقت تغليب الجانب الفني وتأدية الدور بهذا النجاح ".

كريم عبد العزيز الحشاشين توك شو لميس الحديدي حسن الصباح

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