ماذا استخدمت إيران في الهجوم على الاحتلال؟



ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن إيران استخدمت أسلحة متطورة نسبيًا رغم عدم قوة الضربة على الاحتلال.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن إيران استخدمت في هجومها أسلحة أكثر تطورا مما استخدمه حلفاؤها خلال 6 أشهر ضد إسرائيل.

ورغم عدم قوة الضربة والحاقها أضرار طفيفة بالاحتلال فقد كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن تكلفة الاعتراضات الجوية في سماء إسرائيل الليلة الماضية تجاوزت مليار دولار.



يتوافق ذلك مع ما ذكرته وكالة مهر الإيرانية من أن الحرس الثوري استخدم في الرد على إسرائيل مسيرات من طراز شاهد 136 وصواريخ خيبر 4.