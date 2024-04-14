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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الخارجية الألماني: الهجوم الإيراني أوصل الشرق الأوسط إلى 'حافة الهاوية'

وزيرة خارجية المانيا
وزيرة خارجية المانيا

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، على الوضع الأمني ​​الهش في الشرق الأوسط بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وقال بيربوك في بيان يوم الأحد: 'لقد قاد النظام الإيراني الشرق الأوسط بأكمله إلى حافة الهاوية وأعينه مفتوحة على مصراعيها'.
 

وقالت وزيرة الخارجية إن طهران 'كانت ستُغرق المنطقة بأكملها في الفوضى' لولا 'الدفاعات الجوية الفعالة والشركاء الأقوياء' لإسرائيل.
 

وأشارت إلى مجموعة من الإدانات من الدول، قائلة إنها أظهرت أنه في حين أن إيران 'معزولة بسلوكها العدواني'، فإن القدرات الدفاعية الإسرائيلية 'قوية'.

كما تحدث رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك عن العواقب الأمنية الأوسع نطاقا، قائلا إنه في حين أن الوضع 'لا يشكل تهديدا مباشرا لبولندا في الوقت الراهن'، فمن الواضح أن 'العالم بأكمله على حافة الهاوية'.

وقال تاسك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، إنه في ضوء ذلك، ستتأكد بولندا من أن لديها 'جيشًا مجهزًا جيدًا' و'وضعًا دوليًا مستقرًا'.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأحد، إن زعماء العالم متحدون في دعوتهم إلى 'المسؤولية وضبط النفس' في أعقاب الهجوم.

واضاف سانشيز في منشور على موقع إكس إن الحكومة الإسبانية 'أدانت وستدين دائما كل أشكال العنف التي تهدد سلامة ورفاهية المدنيين الأبرياء'.

الهجوم الإيراني على إسرائيل الدفاعات الجوية الشرق الاوسط القدرات الدفاعية وزيرة الخارجية الألمانية

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