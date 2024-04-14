أرسنال بالقوة الضاربة أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيلة الأساسية لمواجهة أستون فيلا في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز. وسيستقبل ملعب الإمارات مباراة اليوم الأحد في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيلة أرسنال ضد أستون فيلا تتضمن:

- حراسة المرمى: دافيد رايا

- خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل، زينشينكو

- خط الوسط: ديكلان رايس، أوديجارد، تروسارد

- خط الهجوم: كاى هافيرتز، بوكايو ساكا، جابرييل خيسوس

ويحتل فريق أرسنال المركز الثالث برصيد 71 نقطة قبل انطلاق الجولة 33، جمعها من الفوز في 22 مباراة والتعادل في 5 وخسارة 4، مسجلاً 75 هدفًا وتلقيه 24.

في المقابل، يحتل فريق أستون فيلا المركز الخامس برصيد 60 نقطة، بعد 18 فوزًا و6 تعادلات و8 هزائم، سجل خلالها 60 هدفًا واستقبل 66.