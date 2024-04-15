حقيقة نقل التوابيت الفرعونية بالمترو.. كبير الأثريين يوضح

كشف الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي عن نقل التوابيت عبر خطوط مترو الأنفاق الذي أثار البلبلة خلال الساعات الماضية.

أكد مجدي شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر القناة الأولى المصرية، أن من قام بالترويج لهذا الفيديو استخدم الذكاء الإصطناعي بشكل سيئ.



وأوضح كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار، أن هناك تعكير صفو وإحداث نوع من البلبلة، مؤكدا أنه لا بد من الرد على هذه الشائعات، لأن الدولة لن تقوم بفعل ذلك في أثارها.

نقل المومياوات الملكية

وأشار الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إلى أن العالم كله رأى كيف قامت مصر بافتتاح طريق الكباش، وموكب نقل المومياوات الملكية، في حفلات كانت مبهرة، فكيف تنقل الآثار لهذه الطريقة.