برامات 12 جيجا وسعر رخيص..موبايل Oppo جديد للشباب

رصد هاتف OPPO الذكي القادم من الفئة الأقل سعرًا على موقع متجر OPPO الرسمي الصيني.



وبينما لم تتوفر جميع التفاصيل بعد، فقد تم الكشف عن بعض المواصفات، وستبدأ طلبات الشراء المسبقة في 19 أبريل في الصين.

هاتف OPPO A1i يأتي ببطارية 5000 مللي أمبير في ساعة مع تصميم مضغوط

يأتي هاتف OPPO A1i في خيارين مختلفين للألوان: الأرجواني والأسود. لم تكشف شركة OPPO عن المواصفات الكاملة حتى الآن ولكن يمكننا القول بسهولة أن هاتف OPPO A1i هو هاتف اقتصادي نظرًا لأنه يتميز بإعداد كاميرا واحد وذقن كبير في المقدمة. يمكنك رؤية تصميم الهاتف بالأسفل.

يظهر أن هاتف الشركة الجديد والم uygun سيأتي باختيارين مختلفين للتخزين وذاكرة الوصول العشوائي (RAM). سيكون للهاتف نسختان: 8 جيجابايت + 256 جيجابايت و 12 جيجابايت + 256 جيجابايت. أما ألوان الهاتف فهي "الأرجواني الخيالي" و "الأسود الليلي".

في الوقت الحالي، هذه هي التفاصيل الوحيدة المتاحة على الموقع الرسمي لشركة OPPO. من المفترض أن تظهر المزيد من المواصفات مع اقتراب موعد الطلب المسبق في 19 أبريل في الصين، مما يوفر للمشترين رؤى إضافية.