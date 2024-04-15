الأسعار لسه بخير.. موبايل Infinix الأفضل مبيعا بسعر 5199 جنيها

تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر إبريل مع عروض عيد الفطر المبارك.

فشاهدنا عرضا رائعا على أحد المواقع الإلكترونية الشهيرة يبيع هاتف إنفينيكس Infinix Hot 30i بسعر 5199 جنيه .

الأسعار لسة بخير..موبايل Infinix الأفضل مبيعا بسعر 5199 جنيه

مواصفات هاتف Infinix Hot 30i

• الشاشة تأتي بشكل النوتش وتأتي من نوع IPS LCD وتأتي بمساحة 6.56 إنش بدقة الـ 720×1612 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 269 بكسل لكل إنش مع دعم الهاتف لمعدل التحديث الـ 90Hz مع سطوع يصل الي 500 شمعة .

• يتوفر الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 أو 8 جيجا بايت .

• يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق تركيب كارت ميموري حتى 1 تيرا بايت .

• يأتي الهاتف بمعالج من نوع Unisoc T606 بتكنولوجيا 12 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G57 MP1 .

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 مع فلاش مزدوج من نوع ليد فلاش .

• الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 0.08 ميجا بكسل وهي الكاميرا الخاصة بالعزل بالإضافة إلى فلاش مزدوج من نوع ليد فلاش .

• يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة .

• الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac كما يدعم الـ Dual-band .

• يدعم الهاتف البلوتوث وتحديد الموقع الجغرافي الـ GPS .

• وسائل الأمان والحماية التي يدعمها الهاتف : يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بزر الطاقة كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .

• يدعم الهاتف معظم مستشعرات التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب ( سوفت وير ) .

• منفذ الـ USB يأتي من نوع Type C كما يدعم خاصية الـ OTG .

• البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن بقوة 18 واط .