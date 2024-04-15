رد فعل غير متوقع من حسين الشحات قبل لقاء القمة

حرص حسين الشحات نجم الأهلي علي مؤازرة الفريق أمام الزمالك في بطولة الدوري الممتاز.



وقام الشحات بالنزول إلي أرضية الملعب لتحية الجماهير قبل دقايق من بداية لقاء القمة .



أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك التي تقام في السابعة من مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

وضم التشكيل كلًّا من:

حراسة المرمي: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وعمر كمال وطاهر محمد ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: موديست.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

محمود الزنفلي ومحمود متولي ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي وأحمد عبد القادر ورضا سليم وعمرو السولية وكريم الدبيس.