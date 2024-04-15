نجم الأهلي السابق: الزمالك يُنهي اللقاء بالهدف الثاني

علق ماهر همام نجم الاهلي السابق على الهدف الثاني للاعب سيف الدين الجزيري في مرمي الاهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب ماهر همام :د86🕛 .. الزمالك يُنهي اللقاء بالهدف الثاني ❌

ونجح سيف الدين الجزيري في تسجيل الهدف الثاني لنادي الزمالك في مرمي الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز، وتشير النتيجة إلى تقدم القلعة البيضاء 2-1.

ونجح الجزيري في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 86 بعد دربكة للكرة داخل منطقة الجزاء.

ونجح عبد القادر في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.

وألغى الـ VAR ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك على رامي ربيعة لاعب الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز، وتشير النتيجة إلى التقدم القلعة البيضاء بهدف نظيف.

واحتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لصالح سيف الدين الجزيري في الدقيقة 55 من عمر اللقاء على رامي ربيعه مدافع الأهلي، لكن الـ VAR تدخل وألغى ركلة الجزاء دون وجود خطأ على ربيعة.