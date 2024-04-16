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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طلب عاجل من اليابان لـ إيران

الهجوم الإيراني
الهجوم الإيراني

قالت وزارة الخارجية اليابانية يوم الثلاثاء إن طوكيو حثت طهران على ممارسة ضبط النفس بعد هجومها على إسرائيل؛ وذلك خلال مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية البلدين.

وقالت الحكومة اليابانية إن وزيرة الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، حثت أيضا على ضمان سلامة الملاحة في مياه المنطقة في المكالمة مع نظيرها الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان.

وتصاعدت المخاوف من نشوب صراع أوسع في المنطقة بعد الهجوم الذي شنته إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل في مطلع الأسبوع، ردا على ما يعتقد أنها غارة جوية إسرائيلية على سفارة طهران في سورية هذا الشهر.

وواجهت إسرائيل ضغوطا من حلفائها للتحلي بضبط النفس وتجنب تصاعد الصراع في المنطقة، فيما تدرس كيفية الرد على الهجوم الإيراني. وقال رئيس أركان الجيش إن إسرائيل سترد على الهجوم.

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