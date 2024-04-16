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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

رامات 12 جيجا ومساحة تخزينية 512 جيجا.. أحدث هاتفين من Oppo للشباب

رامات 12 جيجا ومساحة
رامات 12 جيجا ومساحة تخزينية 512 جيجا..أحدث م

كشفت شركة أوبو Oppo  مؤخرًا عن هاتف Oppo A3 Pro المقاوم للماء والغبار في الصين. 

والآن، أدرجت الشركة رسميًا هاتفين جديدين من الفئة A وهما Oppo A1s و Oppo A1i. إليك نظرة على ما تقدمه هذه الهواتف:

 

مواصفات وسعر Oppo A1s

 

يحتوي هاتف Oppo A1s على شاشة IPS LCD بحجم 6.72 بوصة وبدقة FHD + و معدل تحديث يبلغ 90 هرتز. للتصوير، فهو يمتلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل ونظام كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل في الخلف. يتميز بشرائح Dimensity 6002 ، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) افتراضية تصل إلى 12 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) LPDDR4x بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 2.2 تصل إلى 512 جيجابايت، وبطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات. من أجل الأمان، يحتوي على ماسح ضوئي للبصمة على الجانب. يبلغ سمك الهاتف 7.99 مم ووزنه 193 جرام.

يأتي هاتف Oppo A1s بخيارين، مثل 12 جيجابايت + 256 جيجابايت و 12 جيجابايت + 512 جيجابايت. تبلغ أسعار هذه الإصدارات 1199 يوان (حوالي 165 دولارًا أمريكيًا) و 1399 يوان (حوالي 190 دولارًا أمريكيًا) على التوالي. يأتي بثلاثة ألوان: الأسود البحري الليلي، والأرجواني جبل الغسق، والأخضر (تيانشويبي). يعتبر A1s مجرد نسخة معاد تسميتها لهاتف Oppo A2 (الصين) و Oppo A79 5G المتوفر في السوق العالمية.

 

مواصفات وسعر Oppo A1i

 

يحتوي هاتف Oppo A1i على شاشة IPS LCD بحجم 6.56 بوصة وبدقة HD + و معدل تحديث يبلغ 90 هرتز. لالتقاط صور السيلفي، فهو يمتلك كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل. يوفر الجهاز الذي يعمل بمعالج Dimensity 6020 ذاكرة وصول عشوائي (RAM) LPDDR4x بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 2.2 تصل إلى 256 جيجابايت، وبطارية بقوة 5000 مللي أمبير مع شحن 10 وات. كما أنه يتميز أيضًا بمستشعر بصمة مثبت على الجانب. يبلغ سمك الهاتف 8.12 مم ووزنه 185 جرام.

يأتي هاتف Oppo A1i بإصدارات مثل 8 جيجابايت + 256 جيجابايت مقابل 1099 يوان (حوالي 150 دولارًا أمريكيًا) و 12 جيجابايت + 256 جيجابايت مقابل 1199 يوان (حوالي 165 دولارًا أمريكيًا). يمكن شراؤه بظلال مثل الأسود الليلي والأرجواني الخيالي.

من المقرر طرح كلا الجهازين للبيع في 19 أبريل في الصين. وفي الوقت الحالي، كلا الهاتفين متاحان للحجز المسبق.

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