غادة عبد الرازق: العقرب اللي ظهر معايا في مسلسلي كان صديقي

أجابت الفنانة غادة عبد الرازق على سؤال الإعلامية لميس الحديدي الذي وجهته لها: هل غادة عبد الرازق بتعرف تكسر سم العقارب في الحقيقة ؟ لتجيب قائلة : اللي بيبقى بجح أوي أه طبعاً بعرف أكسر سمه "و "الي بيبقى بجح اوي وأحذره مرة واتنين ويفضل مصمم بكسر سمه واقوله خلاص فاهمينك بلاش تقرفوني في حياتي أنا مقروفة خلقة ".



وأضافت غادة عبد الرازق خلال لقائها ببرنامج كلمة أخيرة، مع الإعلامية لميس الحديدي في أثناء الحديث عن كواليس تعاملها مع العقارب في مسلسلها صيد العقارب، الذي عرض في موسم رمضان الماضي 2024، وقالت: العقرب اللي ظهر معايا في صيد العقارب كان صديقي، وكانوا في التصوير بيعذبوهم عذاب بشع وطلعوا بيكهربوهم عشان السم ينزل من الذيل.

وتابعت:"اتدربت 5 دقايق بس عشان أقدر أتعامل معاهم، أنا مخوفتش منه، وأنا بصور فيه عقرب وقع نزلت جبته من على الأرض، ومفيش راجل واحد من الـ 150 فرد اللي قدامي اتحرك من مكانه وجه يساعدني.. قولتلهم فعلا في ضهري رجالة".