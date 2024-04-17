تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم /الأربعاء/، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغ 9 سفن، وجرى تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و718 شاحنة، و70 سيارة، فضلا عن وصول وسفر 1935 راكبا بموانيها.

وذكرت الهيئة - في بيان - أن حركة الواردات شملت 5 آلاف طن بضائع، و285 شاحنة، و49 سيارة.. فيما شملت حركة الصادرات 8 آلاف طن بضائع، و433 شاحنة و21 سيارة.

وأوضحت أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينتين (TRUEFEIEH ودليلة)، ومغادرة السفينتين (بوسيدون إكسبريس والحرية1)، كما شهد ميناء نويبع تداول 1000 طن، و260 شاحنة؛ وذلك من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن (سينا، زكوين نفرتيتي، آور).

كما شهد ميناء بور توفيق اليوم استقبال السفينة (MUSTAFA AFANDI) وعلى متنها 3 آلاف طن ردة قادمة من اليمن.



