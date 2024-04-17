عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

صدى البلد

  أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم /الأربعاء/، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغ 9 سفن، وجرى تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و718 شاحنة، و70 سيارة، فضلا عن وصول وسفر 1935 راكبا بموانيها.
وذكرت الهيئة - في بيان - أن حركة الواردات شملت 5 آلاف طن بضائع، و285 شاحنة، و49 سيارة.. فيما شملت حركة الصادرات 8 آلاف طن بضائع، و433 شاحنة و21 سيارة.
وأوضحت أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينتين (TRUEFEIEH ودليلة)، ومغادرة السفينتين (بوسيدون إكسبريس والحرية1)، كما شهد ميناء نويبع تداول 1000 طن، و260 شاحنة؛ وذلك من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن (سينا، زكوين نفرتيتي، آور).
كما شهد ميناء بور توفيق اليوم استقبال السفينة (MUSTAFA AFANDI) وعلى متنها 3 آلاف طن ردة قادمة من اليمن.


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة.. لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

وقف مؤقت لرحلات مصر للطيران إلى دبي بسبب سوء الأحوال الجوية في الإمارات

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

لن نسمح بالتجاوز.. «المحامين» تصدر بيانا بشأن التعدي على أحد أعضائها أمام محكمة مصر الجديدة

33 كلمة قد تفهم خطأ في القرآن.. صحّح معلومات عن كتاب الله

عقب صاعقة القمة| نجم الأهلي يطلب الرحيل بعد هزيمة الزمالك.. وهذه حالة كهربا

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

تضرب مصر خلال ساعات.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة للوقاية من رياح الخماسين

ترشيحاتنا

توجيهات من القيادة السياسية بالتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

طرح تذاكر مباراة الزمالك ودريمز الغاني بالكونفدرالية الأفريقية

دعاء النبي للتخلص من الكسل فى العبادة .. ردده ستصبح نشيطًا

سكاي نيوز: الولايات المتحدة تسعي لاستخدام الفيتو ضد انضمام فلسطين للأمم المتحدة

عواصف رملية تضرب القاهرة اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد

وثائق إسرائيلية تكشف توسع حكومة نتنياهو في بناء المستوطنات بالقدس الشرقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قفزة قوية| سعر الدولار اليوم بالبنوك.. وضربة مدوية للتجار في السوق السوداء

للانتقام.. لماذا يحب النرجسي تصوير الأشخاص دون علمهم

هبوط مستمر| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 إبريل 2024 بالبورصة والأسواق

تضرب مصر خلال ساعات.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة للوقاية من رياح الخماسين

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ