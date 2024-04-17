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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الفيلم اللبناني المصري أرزة يصطحب دياموند بو عبود إلى ترايبيكا

صدى البلد

أعلنت إدارة مهرجان ترايبيكا السينمائي الدولي عن اختيارها للفيلم المصري اللبناني أرزة للمشاركة في مسابقتها الرسمية و سيقام له خمسة عروض في المهرجان لتتواصل العروض العالمية الأولى للفيلم حيث كانت إدارة مهرجان بكين السينمائي الدولي قد 
إختارت الفيلم المصري اللبناني  اللبناني أرزة ليشارك في قسم افلام الغد به  وسيكون العرض العالمي الأول له يوم ٢٣ من ابريل الجاري .

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وهي المشاركات الأولى في المهرجانات  لمخرجته  ميرا شعير في أول أفلامها الطويلة بعد فيلمها القصير ليلاك الذى شارك في الكثير من المهرجانات العالمية، وهو من تأليف كل من فيصل شعيب ولؤي خريس.


ويلعب بطولته النجوم دياموند أبو عبّود وبيتي توتل، بلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل كلّ من فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه ومحمد خنسا،
وتدور أحداثه حول "أرزة" وهي أم عزباء مقيمة في بيروت، صَعُبَت عليها ظروف الحياة فاضطرّت إلى العمل جاهداً بمفردها لتأمين لقمة العيش لإبنها كنان وشقيقتها ليلى.

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