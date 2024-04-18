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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مجلس الوزراء يوافق على تنفيذ جامعة القاهرة لمشروع تطوير قصر العيني الفرنساوي

صدى البلد

وافق مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأربعاء 3 أبريل، على قيام جامعة القاهرة  بتنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي)، وكذا قيام الجامعة باستكمال المرحلة الأخيرة الأعمال بمشروع مستشفى "ثابت ثابت" للأمراض المتوطنة بالهرم، في ضوء توجيه من القيادة السياسية بتحسين الخدمات الطبية وتحت رعايتها الكريمة لكل المشروعات الكبرى التي تخدم المواطن المصري.

وأعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه تم استكمال الإجراءات اللازمة لتطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي)، لتطويره جذريًا بعد مرور أكثر من 30 عامًا على إنشائه، وتم إعداد خطة للتطوير شارك فيها الأساتذة المختصون ومجلس إدارة المستشفيات الجامعية وتم التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، موضحًا أن الدراسات العلمية لمشروع التطوير تمت بالتعاون بين كلية الهندسة وإدارة مستشفى الفرنساوي وكلية الطب وأطراف متعددة متخصصة ذات علاقة بالمشروع.

وكان “الخشت”، أطلق في مؤتمر صحفي يوليو 2023، أضخم مشروع لتطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" في إطار مواصلة الجامعة جهودها لتطوير المستشفى جذريًا والذي يأتي ضمن المشروع الضخم لتطوير المستشفيات الجامعية وفق أحدث الوسائل والنظم الدولية، ويستهدف مواكبة الاشتراطات والمعايير والأكواد العالمية والمحلية الحديثة للمستشفيات، وحتى تتوافق المستشفى مع نظام التأمين الصحي الشامل، وتم وضع خطة التطوير على 4 مراحل (عاجلة، وقصيرة الأجل، وطويلة الأجل، ونهائية) وذلك لمدة 3 سنوات.

وأشار الدكتور الخشت، إلى حجم الإنجاز الذي تحقق بمستشفى الفرنساوي خلال جائحة كورونا لعلاج واستيعاب عدد كبير من الحالات المصابة لتلقي العلاج، لافتًا إلى تحقيق معدلات نجاح عالمية في علاج الحالات المصابة.

وقال إن استكمال الأعمال بمشروع مستشفى ثابت ثابت للأمراض الباطنة والمتوطنة، يعد من أكبر مشروعات المستشفيات في علاج الأمراض السارية وغير السارية وتم إنجاز المرحلة الأولى منه، وجاري العمل بالمرحلة الثانية حتى تكون ملاذًا للمرضى من محافظة الجيزة.

ونوه رئيس جامعة القاهرة، بأن استراتيجية الجامعة في تطوير مستشفيات قصر العيني هي الارتقاء بالخدمات التعليمية والبحثية والعلاجية، لافتًا إلى أن مستشفى ثابت ثابت يعد من المشاريع المهمة التي تنفذها الجامعة. 

وأشار إلى أن المستشفى سيتميز بوجود جناح لعزل المرضى وستضم 4 مبان متصلة ببعضها بعدد (242) سريرا تضم أسرة إقامة وطواريء وغسيل كلوي ورعاية وعزل، وغرف كشف، وغرف أشعة (X-Ray ،CT ،MRi )، وغرف عمليات جراحية، وغرف إفاقة، وغرف ملاحظة، ووحدة تعقيم، وغرف مناظير، وغرف معامل، وغرف سونار، بالإضافة إلى العيادات الخارجية، ليصبح من أكبر المستشفيات في العالم لعلاج الأمراض المعدية والباطنة والمتوطنة، وأول معهد طبي بحثي متخصص في الأمراض المعدية.

وأكد على أن ما يحدث من عمليات تطوير وتجديدات في مستشفيات جامعة القاهرة تحت رعاية الدولة الوطنية وبتوجيه من القيادة السياسية بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة من الجامعة في ظل الاهتمام بالإنسان والمواطن القادر على المساهمة في بناء الوطن، مشيرًا إلى أن مستشفيات جامعة القاهرة تقدم الخدمات لكافة المواطنين من جميع المحافظات وبالمجان.

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