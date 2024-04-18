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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لترميمه.. وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد مستشفى حميات بيلا

وكيل صحة كفر الشيخ
وكيل صحة كفر الشيخ

تفقد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، مستشفى حميات بيلا، للوقوف على سير العمل بالمستشفى واحتياجاته، وبحث إمكانية تنفيذ مشروع ترميم لبعض أجزاء المستشفى بالتعاون مع المجتمع المدني.

خلال الزيارة، تفقد الدكتور شقوير أقسام المستشفى المختلفة، بما في ذلك الاستقبال والأقسام الداخلية وعيادات الأسنان والعلاج الطبيعي وقسم الجهاز الهضمي والمناظير والصيدلية، مؤكداً أهمية توفير أفضل رعاية صحية للمرضى، وضرورة تكاتف الجهود وتعاون جميع الجهات المعنية لتحسين أوضاع المستشفى.

وأشار شقوير إلى أن بعض الجهات المجتمعية قد تقدمت بعروض لتجديد وترميم بعض الغرف المهمة في مستشفى حميات بيلا، في إطار سعيها للمساهمة في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكداً استعداد الوزارة للتعاون مع جميع الجهات الراغبة في دعم المنظومة الصحية.

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الجهات المعنية الجهاز الهضمي والمناظير الخدمات الصحية المقدمة الخدمات الصحية العلاج الطبيعي المجتمع المدني بيلا

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