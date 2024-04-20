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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

3 قواعد لاختيار الملابس الملائمة مع تغير الفصول ورياح الخماسين

قواعد اختيار الملابس
قواعد اختيار الملابس الملائمة مع تغير الفصول

عند اختيار الملابس الملائمة مع تغير الفصول ورياح الخماسين، يمكن اتباع ثلاث قواعد للحصول على مظهر أنيق وملائم، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

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3 قواعد لاختيار الملابس الملائمة مع تغير الفصول ورياح الخماسين

3 قواعد لاختيار الملابس الملائمة مع تغير الفصول ورياح الخماسين

اعتمد على طبقات الملابس: في فصل الخماسين، يكون الطقس متقلبًا وممكن أن يتغير من بارد إلى دافئ خلال اليوم. لذا، يفضل ارتداء ملابس متعددة الطبقات. يمكنك ارتداء قميص خفيف أو بلوزة وفوقها سترة أو كارديجان. هذا يمنحك مرونة في التكيف مع تغير درجات الحرارة.

اختر الأقمشة المناسبة: يُفضل اختيار الملابس المصنوعة من أقمشة خفيفة ومناسبة للطقس الدافئ، مثل القطن والكتان والحرير الخفيف. هذه الأقمشة تسمح بتهوية الجسم وتساعد في التحكم في الحرارة.

3 قواعد لاختيار الملابس الملائمة مع تغير الفصول ورياح الخماسين

استثمر في الألوان والنمط المناسب: قد يكون فصل الخماسين فرصة لاستخدام الألوان الزاهية والنمط المنعش. يمكنك اختيار ملابس بألوان تناسب الفصل مثل الألوان الزاهية والمشرقة. أيضًا، يُمكنك اعتماد النمط الزهري أو الطبعات العصرية التي تضفي جاذبية وحيوية على مظهرك.

3 قواعد لاختيار الملابس الملائمة مع تغير الفصول ورياح الخماسين

مع الالتزام بتلك القواعد، يمكنك اختيار ملابس ملائمة وأنيقة تساعدك في التكيف مع تغير الفصول ورياح الخماسين.

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