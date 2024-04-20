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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

4 حيل للتخلص من الذباب في المنزل.. ستقضي عليه نهائيا

4 حيل للتخلص من الذباب
4 حيل للتخلص من الذباب في المنزل

التخلص من الذباب في المنزل قد يكون تحديًا، ولكن هنا 4 حيل تساعدك في التخلص من الذباب ، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

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4 حيل للتخلص من الذباب في المنزل

الفخ الغذائي: قم بإعداد فخ غذائي بسيط للذباب، في وعاء صغير، ضع قطعة صغيرة من الفاكهة الناضجة أو الخضروات في القاعدة، ثم غطِ الوعاء بقطعة من البلاستيك واجعلها محكمة الإغلاق، ثم قم بعمل ثقوب صغيرة في البلاستيك باستخدام أداة حادة، الذباب سيدخل الوعاء من خلال الثقوب للحصول على الطعام، ولكنه لن يتمكن من الخروج.

الفخ اللاصق: استخدم الفخ اللاصق للتخلص من الذباب. اشترِ قطاعات لاصقة للحشرات المتاحة في الأسواق، وقم بتعليقها في الأماكن التي يتردد فيها الذباب، يجذب اللاصق الذباب ويمنعه من الطيران، مما يؤدي إلى القبض عليهم والتخلص منهم.

الحفاظ على النظافة: حافظ على نظافة المنزل بشكل جيد للحد من الجذب الذي يشعر به الذباب نحوه. تأكد من تغطية الطعام وتخزينه بشكل صحيح، وتنظيف الأوساخ والفوضى بشكل منتظم. قم بتفريغ سلة المهملات بانتظام لتجنب تراكم الفضلات التي تجذب الذباب.

استخدام الزيوت العطرية: بعض الزيوت العطرية مثل زيت النعناع وزيت اللافندر يمكن أن تكون فعالة في صد الذباب. ضع بضع قطرات من الزيت في منديل وضعه في الأماكن التي يتجمع فيها الذباب، الرائحة القوية للزيوت العطرية قد تبعد الذباب وتمنعهم من الاقتراب من المنطقة.

تذكر أنه من المهم الحفاظ على نظافة المنزل ومنع العوامل التي تجذب الذباب، إذا استمرت المشكلة وتفشت الذباب بشكل كبير، قد تحتاج إلى الاستعانة بخبير مبيدات الحشرات للتعامل معها بشكل فعال.

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