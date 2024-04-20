يعد تارت الجيلي من الأكلات الشهية المناسبة لفصل الصيف بشكل كبير فهى ترطب الجسم وخطوات تحضيرها سهلة ولاتحتاج للفرن.



نعرض لكم طريقة عمل تارت الجيلي للشيف نجلاء الشرشابي

مقادير تارت الجيلي

بسكوت سادة

2 باكو جيلى بطيخ

2 باكو جيلى مانجة

2 كوب ماء

مشمش

كمبوت فراولة

طريقة عمل تارت الجيلي

* إخلطى كوب ماء ساخن مع جيلى البطيخ وضعيهم على النار مع التقليب ثم كررى الامر مع جيلى المانجة مع التقليب

* رصى البسكوت فى صينية بايركس ثم ضعى طبقة جيلى البطيخ وقطع المشمش والفراولة وانتظرى حتى الخليط يتماسك ثم ضيفى خليط جيلى المانجة

* ضعى تارت الجيلي بالثلاجة ليتماسك ثم قدمى التارت وزينى الوجه بشرائح الفراولة