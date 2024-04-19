أسباب وفاة صلاح السعدني.. بهذه الطرق تحمي نفسك منها

سادت حالة من الحزن على وفاة صلاح السعدني حيث أنه من أشهر نجوم مصر والوطن العربي.

ويعد صلاح السعدني من أنجح الفنانين فقدم العديد من الأعمال الدرامية المحفورة فى أذهاننا مثل حلم الجنوبي وأرابيسك والأصدقاء والباطنية وليالي الحلمية وقصر الشوق وبين القصرين.

وجاءت وفاة الفنان صلاح السعدني اليوم، عن عمر الـ 80 عام بعد أن عانى فى السنوات الأخيرة من أعراض الزهايمر وأمراض الشيخوخة.

وكان سبب وفاة صلاح السعدني هو المعاناة من أمراض الشيخوخة المختلفة المرتبطة بضعف كفاءة بعض أجهزة الجسم وليس الإصابة بمضر خطير أو أزمة حادة.

نعرض طرق الوقاية من أمراض الشيخوخة التى عانى منها الراحل صلاح السعدنى وكذل وفقا لما جاء فى موقع “ drugs”

صلاح السعدنى

ابتعد عن التدخين

يلعب التدخين دور كبير فى حدوث أمراض القلب وهشاشة العظام والسكتة الدماغية ويزيد من خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان ويجعل الذاكرة ولكن الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين يمكنهم إصلاح الأضرار الناجمة عن سنوات من التدخين.

مارس الرياضة

النشاط البدني مفيد للجسم والعقل و تساعد التمارين الرياضية وحتى الأنشطة مثل زراعة الزهور والتدبير المنزلي فى الحفاظ على صحة العظام والقلب والوزن وحماية الذاكرة والمخ من التدهور مع العمر.



نوعية الطعام

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا غنيًا بالحبوب الكاملة والخضروات والفواكه، والدهون الصحية الأحادية وغير المشبعة مما يحميك من العديد من الأمراض بما في ذلك السرطان والسكتة الدماغية.



الحفاظ على وزن صحي والشكل

وزن الجسم الزائد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان، وشكل الجسم يلعب دور فى الوقاية من الامراض حيث أن الرجال والنساء الذين لديهم كرش أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والسكرى.



تحدي العقل

تكشف بعض الأبحاث أن القراءة أو ممارسة التمارين العقلية وحل الكلمات المتقاطعة أوالمشاركة في محادثات تحفز التفكير تحافظ على عقلك حادا.

صلاح السعدنى فى ليالي الحلمية

بناء شبكة اجتماعية قوية

مع التقدم في السن حافظ على علاقات وثيقة ومجزية مع العائلة والأصدقاء وإنشاء اتصالات جديدة عندما يكون ذلك ممكنًا حيث تساعد في تجنب الإصابة بالخرف وتبقيك حادًا عقليًا، وتشير الدراسات أن العلاقات الاجتماعية القوية تساعدك على العيش فترة أطول.



الرعاية الوقائية

احرص على العناية بالاسنان وتنظيفهما جيدا لأنهما يرتبطان بالصحة العامة وأمراض سوء التغذية وأمراض القلب والسكتة الدماغية وتحدث مع طبيبك ما إذا كنت بحاجة إلى أي دواء مثل علاج ارتفاع ضغط الدم أو هشاشة العظام أوالكوليسترول لمساعدتك على البقاء بصحة جيدة.