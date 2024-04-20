ضبط 3 أشخاص يحملون الجنسية العربية وبحوزتهم 3500 قرص مخدر بالقليوبية

القت مديرية أمن القليوبية القبض على 3 اشخاص يحملون جنسية احدى الدول العربية بتهمة الاتجار في الاقرص المخدرة بمدينة العبور وبحوزتهم 3500 قرص مخدر وسيارتين ومبالغ مالية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية تفيد قيام تشكيل عصابى يضم 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية بالإتجار فى العقاقير المخدرة وخاصةً عقار الكبتاجون وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة أول العبور في محافظة القليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وتم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 3500 قرص مخدر لعقار الكبتاجون و2 سيارة ومبالغ مالية من عملات أجنبية ومحلية.

وتقدر القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بـ 200 ألف جنيه تقريباً وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.