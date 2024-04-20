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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 3 أشخاص يحملون الجنسية العربية وبحوزتهم 3500 قرص مخدر بالقليوبية

صدى البلد

القت مديرية أمن القليوبية القبض على 3 اشخاص يحملون جنسية احدى الدول العربية بتهمة الاتجار في الاقرص المخدرة بمدينة العبور وبحوزتهم 3500 قرص مخدر وسيارتين ومبالغ مالية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية تفيد قيام تشكيل عصابى يضم 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية بالإتجار فى العقاقير المخدرة وخاصةً عقار الكبتاجون وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة أول العبور في محافظة القليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.   

وتم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين  وبحوزتهم 3500 قرص مخدر لعقار الكبتاجون و2 سيارة  ومبالغ مالية من عملات أجنبية ومحلية.

وتقدر القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بـ 200 ألف جنيه تقريباً وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية قسم شرطة أول العبور مدير مباحث القليوبية مدينة العبور مديرية أمن القليوبية

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