عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدر الصحاب .. عاطل يتخلّص من صديقه بشبرا الخيمة لسبب صادم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حالة من الصدمة انتابت أهالي شبرا الخيمة، عقب قيام عاطل بقتـ ـل صديق عمره، أمام أعين المارة في مشهد أذهل الجميع، وكانت الصدمة الأكبر عقب معرفة السبب الذي أدى بالعاطل لقتـ ـل صديقه بهذه الطريقة البشعة، والذي كان يتعلق بحفنة بسيطة من الأموال. 

تفاصيل الواقعة

 

لقى عاطل مصرعه في مشاجرة بسبب خلافات مالية مع زميله بشبرا الخيمة وتم نقل الجثـ ـة الى مستشفى ناصر العام  وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد بورود بلاغ بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ووجود متوفٍ فانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة.

وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول عاطل "توفى إثر إصابته برش خرطوش" ، و طرف ثان : عاطل وذلك بسبب خلافات مالية بينهما  فقام المتهم الثانى باطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته فأحدث إصابة المتوفى التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة  وتم تحرير محضر بالواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبالعرض على النيابة تولت التحقيق .

شبرا الخيمة عاطل صديقه الأموال القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وظائف الكهرباء.. التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم

الذهب يودع 2800 جنيه| تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة كبيرة وعيار 21 مفاجأة

14 جنيها|انهيار أسعار الأرز الشعير بعد موجة الغلاء.. وهذا ثمن كيلو الأبيض

الجارحي: ما شهده الأهلي أمس لم يحدث مع أي ناد في العالم

الرغيف بـ50 قرشا| قائمة الأسعار الجديدة للفينو والخبز الحر بعد التراجع

رصدنا غضب المواطنين.. الحمصاني: الحكومة تسعى لوقف تخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الأرز بالأسوق| اعرف الكيلو وصل كام؟

15 مليون جنيه زيادة وإلغاء نسبة المشاركة..الأهلي يقترب من التجديد لثنائي الفريق

ترشيحاتنا

بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي.. عامل بعابدين يواجه الحبس 10 سنوات طبقا للقانون

تنديدًا بمجـ.ـزرة مخيم نور شمس.. الإضراب الشامل يعم فلسطين

مدحت شلبي يكشف موقف الزمالك من التجديد لـ عواد وصبحي

بشرى سارة للمواطنين| انخفاض أسعار الخبز اليوم وتفاصيل بيع العيش بالكيلو

غدر الصحاب .. عاطل يتخلّص من صديقه بشبرا الخيمة لسبب صادم

فلسطين عن المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل: ضوء أخضر لتوسيع رقعة الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميزات تشبه الهاتف الذكي.. حاسوب Lenovo Yoga Slim 7 بإمكانيات عصرية

بتصميم جريء.. انطلاق نيسان قشقاي في شكل جديد| بالصور والأسعار

من غير بطانة.. رانيا يوسف تثير الجدل بفستان جديد

في شهر زي العسل.. نور الغندور بفستان يثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

العربية اتفرمت بيها .. وفاة تيك توكر شهيرة وتصرف مفاجئ على حساباتها

دنيا سامي تروي كواليس أول لقاء مع الزعيم عادل إمام

مكنش مجرد تمثيل.. حسن الرداد يكشف كواليس مشهد موت والدته بمسلسل «محارب»

غناء ورسائل حب.. نجوم الفن يردون الجميل في حفل زفاف نجل محمد فؤاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ