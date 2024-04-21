غدر الصحاب .. عاطل يتخلّص من صديقه بشبرا الخيمة لسبب صادم

حالة من الصدمة انتابت أهالي شبرا الخيمة، عقب قيام عاطل بقتـ ـل صديق عمره، أمام أعين المارة في مشهد أذهل الجميع، وكانت الصدمة الأكبر عقب معرفة السبب الذي أدى بالعاطل لقتـ ـل صديقه بهذه الطريقة البشعة، والذي كان يتعلق بحفنة بسيطة من الأموال.

تفاصيل الواقعة

لقى عاطل مصرعه في مشاجرة بسبب خلافات مالية مع زميله بشبرا الخيمة وتم نقل الجثـ ـة الى مستشفى ناصر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد بورود بلاغ بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ووجود متوفٍ فانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة.

وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول عاطل "توفى إثر إصابته برش خرطوش" ، و طرف ثان : عاطل وذلك بسبب خلافات مالية بينهما فقام المتهم الثانى باطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته فأحدث إصابة المتوفى التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبالعرض على النيابة تولت التحقيق .